В Минобороны Украины раскрыли, когда начнут атаковать российскую армию

Вооруженные силы Украины продолжат атаки на войска России, когда почва станет более твердой.

Как сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников, в настоящее время наблюдаются «тяжелые условия для атак с любой стороны». Министр объяснил это тем, что грунт сырой, «и колесная техника почти не может проходить». Отмечается, что ВСУ продолжат атаковать, когда почва станет потверже.

Резников подчеркнул, что конечной целью Киева является выход на границы 1991 года.

Ранее в Минобороны РФ, сообщая о ходе специальной военной операции, высказались о достижениях армии Росси на различных направлениях.