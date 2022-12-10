10 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Александр Река /ТАСС

Армия России заняла более выгодные рубежи на Красно-Лиманском направлении

В Минобороны РФ, сообщая о ходе специальной военной операции, высказались о достижениях армии Росси на различных направлениях.

На Купянском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На Донецком направлении российские подразделения, продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа. На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск в направлении Сладкого и Шевченко. Противник отброшен на исходные рубежи.

Теги: Армия России, СВО, Минобороны РФ



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