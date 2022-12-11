Кадыров пригрозил недовольным жителям Урус-Мартана отправкой в зону проведения СВО

Рамзан Кадыров пообещал "провести воспитательную работу" с жителями Урус-Мартановского района Чечни, которые, якобы, стали участниками конфликтной ситуации с представителями ГИБДД. Глава республики грозит вызвавшим его недовольство отправкой в зону проведения специальной военной операции.

"Вчера в Урус-Мартане произошел случай... Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать... всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки ... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация", - говорит Кадыров на кадрах, опубликованных в аккаунте его помощника в заблокированной в России соцсети.

"С ними проведем действенную воспитательно-пояснительную работу", - добавил Кадыров.