Пушилин уволил главу администрации Дебальцево

Врио главы ДНР Денис Пушилин уволил главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича.

3 декабря врио главы республики указывал на нарушения, в том числе антисанитарию, в пунктах обогрева в городе Светлодарск, "который относится к Дебальцево", и потребовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию, напоминает РБК.

6 декабря Захаревич приезжал в Светлодарск с инспекцией, по итогам которой пункт обогрева решили переместить в другое место.

Светлодарск входит в административное образование Дебальцево, находится на расстоянии около 50 км от Донецка.