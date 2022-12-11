11 Декабря 2022
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Наука и техника В России За рубежом
Фото: roscosmos.ru

Конфликт на Украине не повлиял на сотрудничество РФ и США на МКС – глава NASA

Конфликт на Украине изменил всё на Земле, но он не изменил отношения РФ и США в случае, когда речь идет о сотрудничестве на Международной космической станции, заявил глава Национального космического агентства США Билл Нельсон.

"Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное", - заявил Нельсон в интервью изданию Nikkei.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после начала военной спецоперации много говорил о сокращении сотрудничества с NASA и сворачивании части совместных проектов. Правда, после его ухода из корпорации риторика Роскосмоса стала гораздо сдержаннее, в том числе относительно ухода России с МКС и строительства собственной орбитальной станции.  

Теги: nasa, билл нельсон, мкс



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