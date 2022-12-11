11 Декабря 2022
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Общество Москва Московская область
Фото: ГБУ &quot;Автомобильные дороги&quot;

Москву сначала заснежит, а потом зальет дождем

Столичный регион накрыл мощный циклон. Уже сегодня Москву накроет мощнейший снегопад, а в понедельник синоптики обещают столице обильные дожди.

В городе может выпасть до 30 мм осадков – это около 60% месячной нормы (уже выпало около 20% от месячной нормы). Метеорологические службы не исключают, что будет побит суточный рекорд декабря по осадкам. При этом снежный покров в регионе сократится почти в три раза.

Между тем, городские службы предупреждают о гололеде. В Москве сейчас около нуля градусов и небольшой туман, на дорогах очень опасные условия движения.

В столичных аэропортах задерживается несколько десятков рейсов, некоторые отменены.

Теги: москва, осадки, снег, циклон, дождь



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