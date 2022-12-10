В Дрездене задержан устроивший стрельбу возможный захватчик заложников

В Дрездене задержан предполагаемый злоумышленник, устроивший стрельбу.

Иных деталей не приводится, пишет РИА Новости.

Напомним, предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси сообщил изданию, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место. Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что он все-таки не задержан. Центр города был оцеплен. Полиция после сообщений о стрельбе в Дрездене сообщила о проведении операции, связанной с возможным захватом заложников