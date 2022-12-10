В Дрездене после нападения на радио полиция проводит операцию, связанную с возможным захватом заложников

Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина.

По данным газеты Bild, которые приводит РИА Новости, предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси сообщил изданию, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место. Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что он все-таки не задержан. Центр города оцепили.

Полиция после сообщений о стрельбе в Дрездене сообщила о проведении операции, связанной с возможным захватом заложников, уточняет издание.