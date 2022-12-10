Медведев словами из "Белой гвардии" оценил снос на Украине памятников Пушкину и Суворову

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о сносе на Украине памятников двум Александрам – Пушкину и Суворову, после чего начал цитировать "Белую гвардию".

"В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам. Ничего не могу добавить к тому, что сказал по их поводу киевлянин Михаил Булгаков в "Белой гвардии"", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Цитату из романа Булгакова он привел такую: "Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!". Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развёл эту мразь с хвостами на головах? Гетман…"".