"Прямая линия" Беглова появилась в Сети до начала эфира

Запись «прямой линии» губернатора Александра Беглова оказалась в Сети еще до ее начала. Видео было опубликовано на странице ЦУР Санкт-Петербурга в 11:25 по московскому времени.

Прямая линия губернатора Беглова должна начаться, согласно официальному анонсу Смольного, в 12:00 10 декабря. Однако в 11:25 запись эфира градоначальника была опубликована на странице городского ЦУРа.

Ранее ряд источников сообщал, что «прямая линия» Беглова была записана минувшей ночью в Смольном, чтобы у команды градоначальника была возможность отредактировать любые «опасные моменты».

Напомним, по мнению экспертов, все вопросы для трансляции были заготовлены Смольным заранее, чтобы оградить губернатора Беглова от неудобных вопросов, действительно интересующих жителей Северной столицы.