10 Декабря 2022
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Экономика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

Азербайджан поможет Украине восстановить систему электроснабжения

Азербайджан для восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией направил на Украину гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования. Такое решение принято в ответ на просьбу со стороны "незалежной".

Грузовой автомобильный караван с 45 силовыми трансформаторами и первой частью из 50 генераторов, поставляемых ОАО "Azerenergi", отправлен сегодня отправлен с территории Гобуского энергоузла, сообщает МИД Азербайджана. Груз весит 52,2 т. Вскоре на Украину отправится вторая часть гуманитарного груза.

Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном в связи с кризисом в Украине, уже составляет около 30 млн манатов ($17,6 млн).

Теги: Азербайджан, Украина, электроснабжение



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