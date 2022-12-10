Азербайджан поможет Украине восстановить систему электроснабжения

Азербайджан для восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией направил на Украину гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования. Такое решение принято в ответ на просьбу со стороны "незалежной".

Грузовой автомобильный караван с 45 силовыми трансформаторами и первой частью из 50 генераторов, поставляемых ОАО "Azerenergi", отправлен сегодня отправлен с территории Гобуского энергоузла, сообщает МИД Азербайджана. Груз весит 52,2 т. Вскоре на Украину отправится вторая часть гуманитарного груза.

Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном в связи с кризисом в Украине, уже составляет около 30 млн манатов ($17,6 млн).