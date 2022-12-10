10 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

В МИД России заявили о призывах к Грузии "открыть второй фронт против РФ"

В МИД РФ полагают, что провокационные призывы к Грузии открыть "второй фронт" против России звучат из Киева и отдельных стран Запада, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

"Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии", - сказал в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Он указал, что в сложившихся условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Москвой и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.

Теги: Украина, Грузия, Запад



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