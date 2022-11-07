Путин поздравил Пермскую художественную галерею с вековым юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил Пермскую государственную художественную галерею со 100-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение", - отметил, в частности, президент.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения, от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию. Позже проект реконструкции получил положительное заключение госэкспертизы. Затем экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант. Позже стало известно, что галерея переедет на завод имени Шпагина. По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, новое здание галереи будет готово к 300-летию Перми (2023 г.).