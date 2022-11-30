СМИ: Мошенники украли у находящегося в СИЗО Олега Митволя 25 миллионов рублей

Telegram-канал Kras Mash сообщил, что мошенники похитили у бывшего заместителя Росприроднадзора Олега Митволя 25 млн руб. Произошло это, якобы, 27 июня этого года – через 17 дней после задержания экс-чиновника по делу о мошенничестве.

По данным канала, некий житель Екатеринбурга Ершов подделал с подельниками паспорт Митволя и с этим "документом" сделал дубликат сим-карты Митволя в салоне мобильного оператора.

После получения доступа к номеру, мошенники зашли в личный кабинет в онлайн-банке Митволя, за две недели со счетов экс-чиновника похитили 25 млн руб. Деньги обналичили через банкоматы в Екатеринбурге.

Сейчас Ершов задержан, сейчас находится в СИЗО.

Митволь тоже в СИЗО, только в Красноярске. Суд продлил ему арест до 24 января. Митволь является фигурантом уголовного дела о хищении 900 млн рублей на проекте строительства метро в Красноярске. В июне его задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.