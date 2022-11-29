В Москве электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде, два вагона сошли с рельсов

В Москве из-за столкновения поезда с автомобилем на неохраняемом переезде с рельсов сошли два вагона электропоезда. По предварительным данным, в составе находилось около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную команду. О состоянии водителя автомобиля не сообщается.

ЧП произошло на Савеловском направлении, сейчас на однопутном ответвлении в сторону Дубны нет движения, запущены компенсационные автобусы, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

"По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра, в результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также были повреждены несколько опор контактной сети. На место уже направились специалисты МЖД и ЦППК для устранения последствий ДТП", - сообщили в компании.