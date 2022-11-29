29 Ноября 2022
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Общество Центральный ФО
Фото: t.me/pdmnews

В Твери передумали снимать фильм с участием колонны "украинской" военной техники

Власти Твери решили отменить съемки фильма "Музыкант" о текущих событиях на Украине с использованием военной техники "с иностранной символикой и флагами".

В выходные жители города были шокированы появлением колонны военной техники с украинскими флагами в центре Твери.

"Съемки фильма "вызвали негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс", - цитирует РИА Новости комментарий администрации Твери.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя раскритиковал съемочную группу и руководство города за неосмотрительность. Он добавил, что Тверь является очень узнаваемым городом и не может выступать в качестве декорации иностранной локации.

Съемки кино в Твери(2022)|Фото: t.me/pdmnews

Теги: тверь, съемки, запрет, горожане



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