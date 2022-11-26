Колонна военной техники с украинскими флагами в центре Твери напугала горожан

Жителей Твери напугала колонна военной техники в центре города, украшенная украинскими флагами. Оказалось, что это просто съемки фильма "Музыкант", основанного "на реальных событиях, происходящих в наше время на Украине".

По данным СМИ, лента снимается при поддержке Минкульта и содействии Минобороны.

В основу сюжета легла "история глазами известного скрипача Даниэля Коэна, которому предстоит столкнуться с нелюдями, которым чуждо сострадание". "Несмотря на это Даниэль сможет остаться человеком и донести правду всему миру", сообщает издание "Подъем".