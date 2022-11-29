Сургутянам придется ждать улучшения качества питьевой воды дольше недели

В Сургуте сотрудники "Горводоканала" назвали сроки восстановления качества питьевой воды, передает корреспондент Накануне.RU.

С 25 ноября жители домов Мира, Островского, Лермонтова, Бажова жалуются на черную воду из водопроводных кранов. В компании отмечают, что работы ориентировочно продлятся 10 дней. Однако это не точные сроки.

"Сотрудники Горводоканала делают все возможное для восстановления качества питьевой воды. Определить конечные сроки на данный момент невозможно, так как водоснабжение города – это сложная система. В этой системе задействованы ресурсоснабжающая организация (Горводоканал), транспортирующая организация (Городские тепловые сети) и управляющие компании. Слаженная работа в этой цепочке ускорит процесс восстановления качества воды в квартирах сургутян. Ориентировочный срок окончания работ Горводоканалом – 10 дней, начиная с 29 ноября", - говорится в сообщении.

Водоканал обещает сделать перерасчет за воду плохого качества. Если дом находится на прямых договорах со СГМУП "ГВК", перерасчет будет выполнен автоматически. Жителям иных МКД - за перерасчетом необходимо обратиться в свои управляющие компании.

По данным водоканала, 25 ноября в Сургуте произошла разгерметизация магистрального водопровода, проходящего по проспекту Мира на участке между улицами Островского и Лермонтова. Сотрудники Горводоканала в течение четырех часов устранили все неполадки. Однако для проведения таких работ технология подразумевает обязательное отключение участка водовода, поэтому на время от магистрального водопровода был отсоединен участок Мира-Лермонтова. Все это привело к изменению гидравлического режима сетей водоснабжения и, как следствие, ухудшению качества воды. Технически вода течёт из крана, водоотведение полностью функционирует, но вода имеет не свойственный ей цвет. В настоящее время Горводоканал проводит работы по восстановлению качества питьевой воды. На текущий момент установлено шесть точек пролива (точки сброса воды с осадком из сети водоснабжения при наполненном водопроводе).

В компании объясняют, что изменение цвета воды произошло в результате смыва отложений со стенок труб, по которым течет вода, т.к. в ее состав входят многочисленные растворенные химические элементы, в том числе железо. Это – побочный эффект артезианской воды. В Сургуте производится живая вода, а не дистиллированная. Железо имеет свойство переходить в нерастворимую форму, и при малейших колебаниях сети водоснабжения, происходит смыв железного осадка, который попадает в воду, бегущую по трубам, поэтому она приобретает несвойственный оттенок и примеси. Для хозяйственно-бытовых целей такая вода подходит, но для употребления в пищу не рекомендуется.

Для жителей города будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза воды можно уточнить в диспетчерских службах управляющих компаний и Горводоканала; на сайте Горводоканала, в группах социальных сетей Горводоканала (ВК и Одноклассники).