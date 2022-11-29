У жителей центра Сургута из кранов вместо воды потекла "нефть". Горожане требуют сделать перерасчет

Жители центра Сургута в соцсетях пожаловались черную воду из кранов, передает корреспондент Накануне.RU.

С проблемой столкнулись жители домов Мира, Островского, Лермонтова, Бажова. Жители жалуются на невозможность дозвониться коммунальщикам и на отсутствие подвоза питьевой воды.

"Улицы Мира, Островского, Лермонтова, Бажова без питьевой воды почти сутки! Из кранов течет черная вода с примесью песка, железа. Почему не организован подвоз чистой питьевой воды в эти дома?! И кто будет отвечать за поломку техники, смесителей и унитазов из-за некачественной воды в квартирах?! Или вы только следите за повышением цен на коммунальные услуги. А качество оказываемых услуг при этом становится все хуже и хуже!" - возмущается подписчица группы "К-Информ | Сургут" Мария Яшина.

В комментариях жители города требуют от коммунальщиков провести перерасчет за грязную воду.

Ситуацию прокомментировали в городском водоканале.

"Участились сигналы от жителей центральной части города о том, что в определенных домах качество воды стало хуже. Разъясняем ситуацию: на магистральном водоводе на проспекте Мира, на участке между ул. Островского и ул. Лермонтова, 25 ноября в водопроводной камере произошла разгерметизация. Сотрудники Горводоканала, несмотря на суровые погодные условия, починили водовод в кратчайшие сроки. Но для устранения функционального отказа был отключен участок Мира - Лермонтова, что в дальнейшем привело к изменению гидравлического режима сетей водоснабжения и ухудшению качества холодного водоснабжения. Сейчас горводоканал проводит работы по восстановлению качества водоснабжения, установлены проливы, по заявкам управляющих компаний и организаций организуется подвоз воды", - говорится в сообщении.