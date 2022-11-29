29 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Один из пострадавших в смертельном пожаре на Чайковского в Екатеринбурге находится на ИВЛ

Силовики раскрыли новые подробности смертельного пожара на улице Чайковского в Екатеринбурге. Один из пострадавших сейчас находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, инцидент случился вечером 28 ноября: произошло возгорание в квартире на третьем этаже 9-этажного жилого дома коридорного типа. Пожар сопровождался сильным задымлением на всех этажах. В результате погибли женщина и девушка. Пострадали еще три человека, в том числе собственник горевшей квартиры: с отравлением продуктами горения они госпитализированы в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня в ходе дополнительного осмотра места происшествия был обнаружен и изъят ряд предметов, имеющих значение для установления всех деталей произошедшей трагедии.

пожар в доме по улице Чайковского в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, по уточненным данным, из дома было эвакуировано 93 человека, в том числе семеро детей. Очаг возгорания находился в правом крыле третьего этажа, в одной из последних квартир.

"Личность одного пострадавшего – мужчины, который был доставлен в ожоговый центр ГКБ №40 с термическими ожогами 2-3 степени, сыщики установили. Это местный житель, гражданин Хазов 1957 года рождения. В настоящее время он находится в ожоговом шоке, на искусственной вентиляции легких. Личность второго мужчины еще устанавливается, у него ожоги, аналогичные первому пострадавшему. В ГКБ №14 госпитализирована женщина с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Сотрудники полиции, МЧС и СКР отрабатывают различные версии ЧП, среди них короткое замыкание электропроводки из-за возросшей нагрузки после наступивших морозов, а также неосторожное обращение с огнем", - рассказал полковник Горелых.

пожар в доме по улице Чайковского в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Следственном комитете отметили, что более развернутая информация по данному ЧП будет предоставлена позже.

пожар в доме по улице Чайковского в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Теги: полиция, СК, пожар, Чайковского, Екатеринбург



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