Названы первые версии смертельного пожара на Чайковского в Екатеринбурге

В понедельник в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 28 ноября около 22 часов поступил сигнал о пожаре на улице Чайковского в уральской столице. Произошло возгорание в квартире на третьем этаже 9-этажного жилого дома коридорного типа. Пожар сопровождался сильным задымлением на всех этажах.

Основные силы огнеборцев были направлены на спасение людей из квартир с помощью спасательных устройств. Жильцов верхних этажей эвакуировали с помощью высотной техники. Всего было спасено 33 человека, в том числе семь детей. Еще 60 человек эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных подразделений. На месте работали 67 огнеборцев и 18 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщили в областной прокуратуре, пожар произошел в девятиэтажном доме на Чайковского, 12. По имеющейся информации, в результате погибли женщина 1956 года рождения и девушка 1998 года рождения. Пострадали еще три человека, в том числе собственник горевшей квартиры. С отравлением продуктами горения они госпитализированы в больницу.

Рассматриваются разные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования. Прокуратура уже организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности ТСЖ "Чайковского 12", управляющего многоквартирным домом. Речь пойдет о соблюдении требований противопожарной безопасности.

Свою проверку начал и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, для определения точных причин гибели людей будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для выяснения причин возгорания также будет проведена экспертиза. Следователь СК работает на месте пожара.

Как добавил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу под руководством начальника подразделения Евгения Трошина.

"По предварительным данным, погибли две женщины, их точные данные устанавливаются. Один пострадавший – мужчина примерно 50 лет – находится на ИВЛ. Полицейские, сотрудники МЧС и следователи СКР отрабатывают различные версии ЧП, в том числе неосторожное обращение с огнем. Из здания эвакуировано порядка 200 человек", - рассказал полковник Горелых.

По итогам начавшейся проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.