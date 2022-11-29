Глава российских буддистов назвал слова Папы Римского о бурятах и чеченцах недобрыми

Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама назвал недобрыми высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

"Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам", — написал он в своем Telegram-канале.

Пандито Хамбо-лама подчеркнул, что "наши люди не жестокие", просто им приходится "повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма".

Напомним, Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Глава Бурятии Алексей Цыденов вступил в заочную полемику с главой католиков, отметив, что российская армия, в числе которой – воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население.