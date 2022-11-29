Украинская военная делегация провела переговоры в Израиле о поставке системы ПРО

Делегация высокопоставленных украинских военных посетила Израиль для консультаций по предоставлению Киеву помощи в виде систем предупреждения о ракетном нападении. Помимо этого украинская сторона настаивала на поставках оружия, пишет Times of Israel.

По данным израильских СМИ, Израиль, якобы, обещал помочь в создании эффективной системы ПРО. От поставок оружия же Израиль пока отказывается, предоставляя только гуманитарную помощь и снаряжение.

Сообщается, что израильские власти постарались не привлекать к визиту внимание и преуменьшить значение этих переговоров, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией.

До сих пор Израиль отклонял запросы Киева на поставку оружия, в том числе элементов системы ПРО.