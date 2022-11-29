29 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Решение УФАС: звуковая реклама на улицах Екатеринбурга признана ненадлежащей

По решению Свердловского УФАС звуковая реклама магазина одежды в Екатеринбурге признана ненадлежащей.
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Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, речь идет о рекламе магазина "Мир кожи и меха", распространяемой при помощи колонки. Как установили в УФАС, схема следующая: бизнесмен арендует помещения в разных районах города на несколько дней. На это время там открывается магазин "Мир кожи и меха".

Помещение украшается шарами, а на улице размещается колонка, которая сообщает, что в магазине проходит распродажа. Есть и еще один вариант – точка закрывается, поэтому одежда распродается со скидками. В итоге антимонопольщикам пожаловалась жительница дома возле ТЦ "Марс" в Екатеринбурге, где был расположен такой магазин.

В ведомстве выяснили, что колонка со звуковой рекламой была закреплена на электрическом столбе возле торгового центра. Как отметили в УФАС, по закону о рекламе такое ее распространение запрещено.

Сейчас в отношении предпринимателя, арендовавшего помещение в ТЦ "Марс" для магазина "Мир кожи и меха", ведется административное производство. Сама реклама уже признана ненадлежащей.

Теги: УФАС, реклама, магазин, улицы, Екатеринбург



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