Екатеринбургский "Водоканал" получил предупреждение от УФАС

Свердловское УФАС предупредило МУП "Водоканал" Екатеринбурга о недопустимости злоупотребления своим доминирующим положением.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, основанием для этого стало заявление юрлица, арендующего помещения в торговом центре на улице Билимбаевской в уральской столице.

"МУП "Водоканал" затягивало сроки заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения, ссылая на отсутствие необходимых документов. При этом требования к заявке на подключение установлены соответствующими правилами, в том числе исчерпывающий перечень прилагаемых документов, поэтому предприятие не вправе требовать иное", - заявили в УФАС.

Также в ведомстве посчитали, что "Водоканал" не имеет права отказать в договоре лицу, владеющему нежилым помещением в объекте капитального строительства. В итоге Свердловское УФАС России установило 10-дневный срок для исполнения предупреждения.

За это время МУП направило заявителю два экземпляра проекта договора водоснабжения и водоотведения. Как отметили в антимонопольной службе, права предпринимателя восстановлены.

Напомним, ранее екатеринбургский "Водоканал" был оштрафован на 5,5 млн рублей за отказ подключить деловой центр.