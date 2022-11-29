Песков: Путин ничего не передавал Макрону через Токаева

Президент России Владимир Путин не передавал посланий французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который из России отправился с визитом во Францию, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

В понедельник Токаев находился в Москве, куда прибыл с первым официальным зарубежным визитом после переизбрания на пост президента Казахстана. В российской столице он провел переговоры с Путиным и с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, Путин и Токаев по ВКС приняли участие в работе Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который состоялся в Оренбурге. Из Москвы президент Казахстана отправился в Париж, где пройдут его переговоры с Макроном.