Токаев назвал рекордным товарооборот между Россией и Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным высоко оценил товарооборот между странами, сообщает Правительство РФ.

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и внешнеэкономическую конъюнктуру, в которой тоже не всё просто, в январе – октябре этого года наш товарооборот вырос более, чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. до $22,2 млрд – это рекорд. При сохранении этой тенденции до конца года, уверен, мы выйдем на новые рекордные показатели по объёму взаимодействия в нашей взаимной торговле", - сказал Токаев.

Накопленные российские инвестиции в Казахстане – более $17 млрд, речь идет о 30 крупнейших проектах.