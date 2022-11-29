СМИ: подследственного экс-главу МУГИСО мобилизовали на спецоперацию

СМИ сообщили, что подследственного бывшего главу МУГИСО Алексея Пьянкова мобилизовали на специальную военную операцию.

Как утверждает 66.RU, Пьянков отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя считать завершенным. По заявлению адвоката экс-министра Николая Каргаполова, отъезд его подзащитного на спецоперацию не нарушает российское законодательство.

Ранее Алексею Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. Источники издания сообщают, что столкнувшись с таким неожиданным препятствием, мешающим окончанию расследования, силовики ищут способ вернуть Пьянкова обратно в Екатеринбург. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства мобилизации бывшего министра.

Напомним, в конце прошлого года экс-главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) было предъявлено новое обвинение. А в сентябре этого года по громкому "делу МУГИСО" вынесли первый приговор.