29 Ноября 2022
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Происшествия Москва
Фото:Накануне.RU

В Москве нашли мертвой актрису Театра Луны

В Москве нашли мертвой 37-летнюю актрису Театра Луны Наталью Семаго (Стешенко). Тело обнаружено в квартире артистки на Ростовской набережной. По данным Telegram-канала Shot, на теле Семаго нет повреждений, а причина смерти пока не ясна. Сообщается, что скорую попросил вызвать ребенок, находившийся в квартире актрисы.

Семаго была актрисой Театра Луны, также снималась в сериале "Лига обманутых жен" в середине нулевых. В 2000 году стала обладательницей титула "Мисс Казахстан".

Теги: наталья семаго, смерть, актриса



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