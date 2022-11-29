В Москве нашли мертвой актрису Театра Луны

В Москве нашли мертвой 37-летнюю актрису Театра Луны Наталью Семаго (Стешенко). Тело обнаружено в квартире артистки на Ростовской набережной. По данным Telegram-канала Shot, на теле Семаго нет повреждений, а причина смерти пока не ясна. Сообщается, что скорую попросил вызвать ребенок, находившийся в квартире актрисы.

Семаго была актрисой Театра Луны, также снималась в сериале "Лига обманутых жен" в середине нулевых. В 2000 году стала обладательницей титула "Мисс Казахстан".