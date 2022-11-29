Литовская неправительственная организация Riddle признана нежелательной в России

По решению Генпрокуратуры России, литовская неправительственная организация Riddle (аналитический Центр "Риддл") признана нежелательной.

Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщает Генпрокуратура. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

Напомним, в середине ноября Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной работу в России двух иностранных неправительственных организаций. Речь шла о "Религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") и "Благотворительном фонде "Возрождение" Владимира Мунтяна".