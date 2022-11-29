29 Ноября 2022
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Фото: kremlin.ru

Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза"

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров 28 ноября обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном.

"Речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана",— написал пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай на своей странице в Facebook*.

Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон, добавил Желдибай.

*Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Теги: путин, токаев, газовый союз



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