"Я провел в госсекторе около 25 лет": Кудрин заявил о желании работать с "частными инициативами"

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил намерение уйти со своего поста.

В Telegram Кудрин пишет: "В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты". Он добавил, что подал заявление президенту. Ранее сообщалось, что представление об отставке Кудрина Путин внес в Совет Федерации.

По данным СМИ, Кудрин уйдет работать в "Яндекс". При этом компанию, судя по всему, ждет реструктуризация, и никто не может однозначно сказать, что после раздела российская часть "Яндекса" не окажется "близка к госструктурам".

В сентябре 45,1% голосующих акций компании контролировал семейный фонд Аркадия Воложа, сооснователя "Яндекса". Еще 46,3% голосующих акций находились в свободном обращении. С 2019 года существует так называемый Фонд общественных интересов, который владеет "золотой акцией" "Яндекса", блокирующей сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих или экономических акций интернет-компании.