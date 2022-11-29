Киев призвал дать ему ракеты большой дальности

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы для Украины - это дать ей ракеты дальностью 800 км и более. Это позволит "значительно сэкономить на генераторах".

"Берем ракеты 800 км, бьем по Москве, получаем ответку - проблема с генераторами решена. Просто и стильно. Не назначайте ветеринаров секретарями Совбеза!! Вы ж понимаете, что после таких "остроумных" твитов никто ракеты не даст?" - пишет канал "ЗеРада", имея в виду образование Данилова, который и ранее много раз делал неадекватные заявления.

Недавно Данилов сказал, что Запад не имеет права прекратить военную помощь Киеву, иначе "мир может взорваться".

США пока воздерживаются от передачи таких ракет Киеву, опасаясь, что ими будут стрелять далеко вглубь территории России. Страны Запада заявляют, что помогут с решением энергетической проблемы генераторами и трансформаторами.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на местном телевидении, что это, однако, не так просто. Одна такая подстанция обеспечивает электроэнергией от 500 до 700 тысяч абонентов, а трансформатор весит 250 тонн. Их тяжело восстанавливать, а производить нужно многие месяцы.

"Это уникальная вещь, высокотехнологичная. США не производят трансформаторы. Они это выяснили, когда у нас уже начались атаки на трансформаторы, и сейчас инициируют программу, чтобы возобновить производство, потому что его вывели в Корею, Китай и так далее. Сейчас по всему миру идет поиск таких трансформаторов, они специфические, никто же нам не достанет из своей системы, не отключат абонентов, чтобы отправить на Украину. На Украине фактически неповрежденных трансформаторов высшего класса 750 кВ уже фактически нет", - отметил Харченко.