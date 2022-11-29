Киев призвал дать ему ракеты большой дальности

29 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Армия США, Lockheed Martin

Киев призвал дать ему ракеты большой дальности

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы для Украины - это дать ей ракеты дальностью 800 км и более. Это позволит "значительно сэкономить на генераторах".

"Берем ракеты 800 км, бьем по Москве, получаем ответку - проблема с генераторами решена. Просто и стильно. Не назначайте ветеринаров секретарями Совбеза!! Вы ж понимаете, что после таких "остроумных" твитов никто ракеты не даст?" - пишет канал "ЗеРада", имея в виду образование Данилова, который и ранее много раз делал неадекватные заявления.

Недавно Данилов сказал, что Запад не имеет права прекратить военную помощь Киеву, иначе "мир может взорваться".

США пока воздерживаются от передачи таких ракет Киеву, опасаясь, что ими будут стрелять далеко вглубь территории России. Страны Запада заявляют, что помогут с решением энергетической проблемы генераторами и трансформаторами.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на местном телевидении, что это, однако, не так просто. Одна такая подстанция обеспечивает электроэнергией от 500 до 700 тысяч абонентов, а трансформатор весит 250 тонн. Их тяжело восстанавливать, а производить нужно многие месяцы.

"Это уникальная вещь, высокотехнологичная. США не производят трансформаторы. Они это выяснили, когда у нас уже начались атаки на трансформаторы, и сейчас инициируют программу, чтобы возобновить производство, потому что его вывели в Корею, Китай и так далее. Сейчас по всему миру идет поиск таких трансформаторов, они специфические, никто же нам не достанет из своей системы, не отключат абонентов, чтобы отправить на Украину. На Украине фактически неповрежденных трансформаторов высшего класса 750 кВ уже фактически нет", - отметил Харченко.

Теги: Украина, ракеты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети