В Казахстане находится около 100 тысяч россиян, въехавших в страну в этом году

Около 100 тыс. россиян, въехавших на территорию Казахстана, все еще остаются в республике. По данным Минтруда РК, с начала 2022 года в Казахстан въехало чуть более 400 тыс. россиян, выехало – чуть больше 320 тыс. Таким образом, около четверти въехавших остаются в стране, передает Zakon.kz со ссылкой на министра труда и социальной защиты Казахстана Тамару Дуйсенову.