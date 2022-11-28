Глава Бурятии поспорил с Папой Римским о жестокости бурят

Глава Бурятии Алексей Цыденов вступил в заочную полемику с папой Римским Франциском, высказавшимся по поводу "жестокости чеченцев и бурят".

"Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг, и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным – именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум, странно, полагает глава республики.

"История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что Крестовые походы были полны добродетели?! Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. Безусловно, папа Римский знает об этом", - написал Цыденов.

Российская армия, в числе которой – воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население. Жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от "цивилизованных" наций.

"Если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают свое дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда", - подытожил Цыденов.

Высказывание понтифика оценили и в МИД РФ. Заявления Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы – начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - цитирует ее ТАСС.

Предметом дискуссии стали слова Папа Римского Франциска в интервью американским СМИ, где тот назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".