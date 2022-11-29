29 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба Минтранса России

Керченская паромная переправа приостановила работу

В Керченском проливе из-за штормового ветра остановлена работа паромной переправы. Ветер в районе движения паромов усилился до 18 м/с, сообщили в краснодарском краевом главке МЧС.

Накануне Минтранс России сообщал об ухудшении погоды.

С 9 октября по 28 ноября через пролив в обе стороны перевезено почти 40 тыс. пассажиров и более 26 тыс. единиц автотранспорта, а также 3 тыс. ж/д вагонов. Паромы выполнили 874 рейса.

Работу паромной переправы пришлось возобновить после того, как на Керченском мосту были подорваны несколько пролетов автомобильного полотна. Сейчас идет реконструкция этого участка. Для легкового транспорта и автобусов мост открыт, однако фурам приходится либо пользоваться переправой, либо отправлять грузы железной дорогой, либо объезжать участок по присоединенным территориям.

Теги: керченская переправа, паром, шторм



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