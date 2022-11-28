28 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральский полпред обсудил с Героями России патриотическое воспитание молодежи

Уральский полпред Владимир Якушев встретился с Героями России, живущими и работающими в УрФО. Темой разговора стало, в частности, патриотическое воспитание молодежи.

Во встрече поучаствовали Сергей Воронин, Евгений Бушмелев, Олег Касков, Сергей Евланов, Сергей Мыльников, Сергей Зяблов, Илья Панфилов, Дамир Юсупов, Владимир Шарпатов. Участники обменялись мнениями об организации работы по патриотическому воспитанию в регионах, сообщает полпредство.

Рассказали они и о том, что регулярно проводят встречи Героев с подрастающим поколением. В том числе выезжают и в регионы УрФО, где нет "своих" Героев России. Владимир Шарпатов и Олег Касков подчеркнули значимость личного общения с Героями. В период сложной эпидемиологической ситуации эта работа продолжалась в режиме онлайн, однако ни одна технология не способна заменить встречи лицом к лицу.

Теги: Владимир Якушев, Герои России



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