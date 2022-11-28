Санкции в отношении РУСАДА могут быть продлены - WADA

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского национального антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть продлены. WADA провело проверку и пришло к выводу о несоответствии российских законов Всемирному антидопинговому кодексу.

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В WADA назвали это несоответствие "критическим". "Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям", - цитирует "Матч ТВ" сообщение WADA.

Текущая дисквалификация началась в 2019 году и должна закончиться 16 декабря 2022 года.