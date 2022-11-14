Спортивный арбитраж зарегистрировал апелляцию WADA по делу фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года за употребление допинга. Отчет дисквалификации агентство предлагает вести с 25 декабря 2021 года.

Изначально WADA не собиралось передавать дело в суд, ожидая решения Российского антидопингового агентства РУСАДА, но оно затянуло сроки, в итоге – по предусмотренной регламентом процедуре – WADA обращается в CAS.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время чемпионата России в конце декабря 2021 года, после чего поехала на Олимпиаду в Пекине, где и была озвучена информация о положительном тесте на допинг. Валиева выиграла командный турнир, в личном первенстве стала четвертой.