На Украине заявили о проблемах с выпечкой хлеба из-за отключений электроэнергии

На Украине из-за регулярных отключений электричества может возникнуть дефицит хлеба.

"Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию", - сообщил первый вице-президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко.

"Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более 6 часов", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Дученко, при остановке печи вся партия – а это тонны хлеба - может быть отправлена на утилизацию.

Ранее СМИ писали, что в Киеве в хлебобулочных отделах наблюдаются пустые полки.

В пятницу в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины нехватка мощности составляет около трети.

В среду сообщалось, что из строя вышло большинство ТЭС и ГЭС Украины, а также три подконтрольные Киеву АЭС. Позже электроснабжение объектов критической инфраструктуры было восстановлено.