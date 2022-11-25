Дефицит электроэнергии на Украине составляет 30% - "Укрэнерго"

В энергосистеме Украины нехватка мощности составляет сейчас около трети. В первой половине дня в пятницу энергетикам удалось обеспечить более 70% потребности в электричестве, но дефицит сохраняется и составляет почти 30% от обычного уровня потребления, сообщили в "Укрэнерго".

Работы по восстановлению энергоснабжения усложняются погодными условиями – местами обледенели и оборвались провода в распределительных сетях.

В среду сообщалось, что из строя вышло большинство ТЭС и ГЭС Украины, а также три подконтрольные Киеву АЭС. Позже электроснабжение объектов критической инфраструктуры было восстановлено.