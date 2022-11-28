На трассе "Пермь – Екатеринбург" до марта 2023 года частично ограничат движение

На трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург" на несколько месяцев будет частично ограничено движение.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на 231 км (мост через реку Пут) организовано реверсивное движение со светофорным регулированием на время капитального ремонта моста. Ограничение в движении продлится до марта 2023 года.

Как уточнили в управлении, ранее на отрезке 187-232 км были расширены до четырех полос 15 километров дороги. Теперь Уралуправтодор начинает расширять искусственные сооружения на этом участке.

Капитальный ремонт автодороги Р-242 "Пермь – Екатеринбург" в Свердловской области выполняется в рамках реализации проекта магистрали "Казань – Екатеринбург". Работы ведутся в несколько этапов. Планируется, что до 2024 года вся трасса Р-242 в границах Среднего Урала будет расширена до четырех полос.