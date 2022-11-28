Совет ЕС включил обход санкций в список преступлений

Совет ЕС единогласно одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза.

Подчеркивается, что это решение принято в связи с санкциями против России, передает ТАСС.

Теперь ЕС должен подготовить определение уголовных преступлений и меры наказания за нарушение ограничительных мер. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций Евросоюза против России позволяет накладывать их на граждан или организации, которые помогают России обходить введенные ограничительные меры.