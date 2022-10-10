10 Октября 2022
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Политика За рубежом
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ЕС вводит санкции за помощь России в обходе ограничений

Восьмой пакет санкций Евросоюза против России позволяет накладывать их на граждан или организации, которые помогают России обходить введенные ограничительные меры, пишет РБК.

Отмечается, что страны ЕС расширили категории лиц, которые могут попасть под ограничительные меры "физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений".

Таким образом, под санкции могут попасть те, кто поставляет России оборудование, запрещенное Европой к поставке в страну, или, например, те, кто участвует в переводе активов, которые должны быть заморожены в ЕС, в неевропейскую структуру.

Ранее Европейский союз утвердил восьмой пакет ограничений против экономики РФ. В него вошло ограничение на импорт стали, пластмассы и химикатов. Европейские компании не смогут оказывать России юридические услуги и в сфере информационных технологий, разрабатывать инжиниринговые проекты.

Брюссель также расширил список продукции, использующейся в авиационной отрасли, которую запрещено ввозить в Россию. Кроме того, любые товары, произведенные на новых территориях страны, нельзя ввозить в Европу.

Теги: ес, санкции, россия



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