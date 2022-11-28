Азербайджан ищет в США мир с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

"На встрече состоялся обмен мнениями относительно состоявшейся в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел, касающейся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведения переговоров по мирному договору", - цитирует ТАСС заявление администрации президента Азербайджана.

Напомним, 22 ноября стало известно о том, что Алиев поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.