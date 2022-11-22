22 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.

Теги: Путин, Алиев, телефонный разговор, Азербайджан



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