Москвичи пожертвовали 50-60 миллиардов на строительство православных храмов

Москвичи пожертвовали 50-60 млрд руб. на строительство православных храмов за последние 12 лет, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу строительства православных храмов. На эти средства удалось возвести 117 сооружений. "Кто-то свечку поставил, кто-то другую помощь оказал, например, строительными материалами, кто-то привел крупного благотворителя", — цитирует Ресина "Интерфакс".

В прошлом году Ресин рассказывал, что в столице рассматривается возможность строительства православных храмов на территории минимум шести бывших промзон: "Медведково", "Бескудниково", "Северянин", "Огородный проезд", "Красный строитель" и "Свиблово (Территориальная зона 1)". Предполагается, что территории перечисленных бывших промплощадок будут комплексно застраиваться, в том числе жильем.

Представитель Ресина уточнил, что в границах "старой" Москвы сейчас рассматривается 205 участков под строительство православных храмов. "В программе (строительства православных храмов в Москве - ред.) участвуют только те адреса, которые прошли многократную проверку и Москомархитектурой, и префектурами административных округов, и Русской православной церковью. Эти участки соответствуют всем необходимым требованиям градостроительных регламентов комплексной застройки", - заключили в пресс службе.

На прошлой неделе стало известно об обращении жителей жилого комплекса "Саларьево-Парк" в Новой Москве к Патриарху Кириллу с просьбой остановить строительство храма (пока идет проектирование) возле их жилья, поскольку для этого планируется вырубить густой березовый лес. Местные жители обращают внимание на то, что деревьям в лесу более 30 лет, их высота превышает 15 метров. При этом местные жители не выступают против храма в целом. Они готовы предложить альтернативные площадки, где не придется вырубать деревья.