Жители ЖК из Новой Москвы пожаловались Патриарху Кириллу на вырубку березового леса ради строительства храма

Жители жилого комплекса "Саларьево-Парк" в Новой Москве обратились к Патриарху Кириллу с просьбой остановить строительство храма (пока идет проектирование) возле их жилья, поскольку для этого планируется вырубить густой березовый лес. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Местные жители обращают внимание на то, что деревьям в лесу более 30 лет, их высота превышает 15 метров.

"Сохранение леса критично для жителей, потому что сейчас их дома, кроме леса, окружают свалка, кладбище и широкие трассы", - отмечает парламентарий.

При этом местные жители не выступают против храма в целом. Они готовы предложить альтернативные площадки, где не придется вырубать деревья.