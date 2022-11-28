28 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге автомобиль сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал младенец. Свою проверку начал Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 25 ноября на пешеходном переходе у одного из домов по улице Чапаева в уральской столице. В результате инцидента пострадал младенец, которого мать перевозила в коляске.

Предварительно установлено, что ДТП произошло в тот момент, когда женщина с ребенком переходила дорогу через пешеходный переход. Управлявший легковым автомобилем водитель, не предоставив преимущества женщине-пешеходу, сбил коляску. В результате ДТП младенец получил травмы. Для оказания помощи его доставили в больницу.

Проверку по факту инцидента проводит следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе степень тяжести вреда, причиненного ребенку. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: переход, ребенок, водитель, СК, Екатеринбург



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