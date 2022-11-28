"Газпром" передумал сокращать поставки в Молдавию транзитом через Украину

"Газпром" не будет снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в Молдавию, как планировал раньше. "Молдовагаз" расплатилась по долгам за поставки газа в ноябре, российская компания получили деньги за газ, "осевший" на территории Украины ("Молдовагаз" ранее заявила, что Украина не ворует, а хранит газ на своей территории с согласия молдавской стороны).

"Вместе с тем, обращаем внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа, - заявили в пресс-службе российской компании. – "Газпром" оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты".